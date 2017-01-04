В американском штате Юта камера, установленная в доме, где живут двухлетние братья-близнецы, зафиксировала, как один из мальчиков спас другого. Видео выложили на YouTube их родители.

Дети играли в углу возле комода и случайно перевернули его, передает РИА Новости.

Один из малышей оказался придавлен к полу, а родителей не было поблизости, чтобы помочь ему. К счастью, его близнец не растерялся и сумел сдвинуть комод в сторону, дав брату возможность освободиться.

Родители выложили видео в сеть, чтобы те, у кого есть маленькие дети, не оставляли их без присмотра.

Эльшан Рустамов, Г.Р.