В американском штате Юта камера, установленная в доме, где живут двухлетние братья-близнецы, зафиксировала, как один из мальчиков спас другого. Видео выложили на YouTube их родители.
Дети играли в углу возле комода и случайно перевернули его, передает РИА Новости.
Один из малышей оказался придавлен к полу, а родителей не было поблизости, чтобы помочь ему. К счастью, его близнец не растерялся и сумел сдвинуть комод в сторону, дав брату возможность освободиться.
Родители выложили видео в сеть, чтобы те, у кого есть маленькие дети, не оставляли их без присмотра.
Эльшан Рустамов, Г.Р.