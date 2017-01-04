Более 100 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в США

Более 100 человек пострадали в результате аварии на железной дороге Лонг-Айленда (штат Нью-Йорк, США). Поезд, в котором находилось примерно 600 пассажиров, сошел с рельсов на станции Atlantic Terminal, сообщает CNBC в среду, 4 января.

Авария произошла 4 января в час пик, около 8:30 утра по местному времени (16:30 по московскому времени). Как заявил в своем Twitter губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, ее причиной стало столкновение состава с железнодорожным буфером: «Поезд на железной дороге Лонг-Айленда должен был остановиться перед буфером, но не сделал этого». Губернатор сообщил, что в результате происшествия никто не погиб, а «самой серьезной травмой стала сломанная нога».

В Twitter пожарной службы Нью-Йорка указывается, что всего в аварии пострадало 103 человека.

10 декабря 2016 года в болгарском населенном пункте Хитрино (Шуменская область) сошел с рельсов поезд, перевозивший 23 цистерны с газом. В результате погибли пять человек, не менее 20 получили ранения.

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