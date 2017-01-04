«Самый привлекательный преступник» поделился фотографиями своей красивой жизни – ФОТО

Самый привлекательный и обаятельный в мире преступник Джереми Микс поделился снимками своей новой жизни, которой он живет после выхода из тюрьмы в марте 2016 года.

Сейчас он и его семья живут в огромном особняке и владеют несколькими машинами, в том числе спорткаром Maserati за 150 000 долларов.

32-летний Джереми позирует у Maserati перед своим огромным особняком. У снимка подпись: «Хорошо быть дома». Фотографии и текст представляет издание Fresher.

Бывшего члена банды из Калифорнии посадили в тюрьму в 2014 году — по обвинению в незаконном хранении оружия после поимки в перестрелке.

Но снимок Микса, опубликованный на странице полиции Стоктона в Facebook, тут же сразил многих девушек наповал и заставил модельные агентства выстроиться в очередь перед дверями его камеры.

После освобождения в марте прошлого года бывший заключенный держит в курсе своей новой карьеры более 615 тысяч подписчиков в Instagram — и дела у него явно идут хорошо.

Подпись еще под одним снимком Джереми Микса с обнаженным торсом перед роскошным домом гласит: «Господь добр».

Джереми счастливо живет со своей женой Мелиссой и детьми.

Еще один снимок показывает пару с тремя детьми возле рождественской елки.

Поклонники Микса рады видеть, что преступная жизнь парня уже позади.

Ведь Джереми, освободившись, заключил контракт с модельным агентством White Cross Management. Тогда Микс говорил: «Я нахожусь там, где смогу обеспечить семью и действительно изменить свою жизнь».

«Я никогда не думал, что все в мире признают меня за мой внешний вид, поэтому я чувствую себя крайне счастливым и очень благодарным».