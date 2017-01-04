Бывший председатель совета директоров американской нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, номинированный на пост госсекретаря США, пообещал порвать все связи с компанией во избежание конфликта интересов.

Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на заявление компании ExxonMobil.

В компании отметили, что Тиллерсон уже договорился обо всем с советом директоров. Однако этот план будет приведен в действие только в случае, если его действительно назначат на пост госсекретаря.

В соответствии с соглашением Тиллерсон откажется от премий на общую сумму около 4 млн долларов, которые он должен был получить. Кроме того, Тиллерсону придется отказаться примерно от 2 млн акций компании, которые он должен был получить за 10 лет.

При этом стоимость этих акций будет компенсирована, но выплатят эту компенсацию не самому Тиллерсону, а специально созданному фонду, который ему неподконтролен. Тиллерсону будут выплачивать часть дивидендов в обмен на отказ от работы в нефтяной промышленности.

О намерении выдвинуть Тиллерсона на пост госсекретаря Трамп объявил 13 декабря. При этом кандидатуру экс-главы Exxon Mobil еще должен утвердить сенат, который к ней относится скептически, так как Тиллерсон считается другом президента России Владимира Путина.

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Тиллерсон много лет работал с Россией в качестве топ-менеджера Exxon Mobil. Он кавалер российского ордена Дружбы, врученного ему лично Путиным. При этом дипломатического опыта у него нет.

В заявлении штаба Трампа пояснялось, что Тиллерсон должен будет «сосредоточиться на ключевых интересах США с точки зрения национальной безопасности». Трамп также отмечал его «богатый опыт и глубокое понимание геополитики».

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