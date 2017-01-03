Социальная сеть Facebook сочла чересчур откровенной и заблокировала фотографию статуи Нептуна — символа итальянского города Болоньи, сообщает The Guardian.

Бронзовую статую в 1560-х годах создал скульптор Джамболонья по заказу римского папы Пия IV. Более четырех веков она украшает фонтан на одной из центральных площадей Болоньи.

Фото скульптуры опубликовала искусствовед Элиза Барбари, однако социальная сеть нашла в снимке сексуальный подтекст и заблокировала его.

После поднявшейся волны возмущения представитель соцсети признал ошибку и принес извинения. Элиза Барбари в итоге все же опубликовала на своей странице фото статуи с подписью: "Да Нептуну, нет цензуре".

Цензурная политика Facebook уже не впервые подвергается критике. В январе 2016 года Facebook счел чересчур обнаженной известную скульптуру Русалочки в Копенгагене, а в сентябре потребовал от норвежской газеты Aftenposten удалить знаменитое фото "напалмовой девочки" времен Вьетнамской войны.

РИА Новости