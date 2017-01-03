Сотрудников полиции пропускного пункта испанского анклава Сеута на границе с Марокко привлекла нервная женщина с огромным чемоданом в руках.

Внутри сумки обнаружили почти задохнувшегося молодого человека, гражданина Габона.

Выяснилось, что женщина была членом группы контрабандистов, нелегально перевозящих людей из Африки в Европу. В чемодане у преступницы находился 19-летний уроженец Габона без сознания.

Молодой человек, сидя в чемодане, чуть не задохнулся от нехватки кислорода. Еще немного, и африканец погиб бы от удушья, пишет The Local.

Дело контрабандистов расследуют, женщине грозит до семи лет лишения свободы.

НТВ