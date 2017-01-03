USD1.7707
EUR1.8644
RUB0.0293
Brent58.03
WTI54.88
Золото1 148.46
S&P 500 Index2 238.83
Nikkei 22519 114.37
В мире

В Швейцарии нашли мужчину, стрелявшего в полицейских - ОБНОВЛЕНО 03.01.2017 22:55

Полицейские установили местонахождение швейцарца, ранившего в перестрелке двух полицейских, при попытке поимки мужчина попытался покончить с собой, пишет газета 20 Minutes.

Как ранее сообщалось, два сотрудника полиции получили ранения во вторник в ходе операции в коммуне Реэтобель (швейцарский кантон Аппенцелль-Ауссерроден), ранивший их мужчина сбежал.

Полицейским удалось установить местонахождение предполагаемого злоумышленника. Переговоры с ним длились несколько часов, но мужчина, вместо того чтобы сдаться, попытался покончить с собой. О его состоянии не сообщается.

Полиция заявила, что инцидент не является терактом.

РИА Новости

15:11

Двое сотрудников органов правопорядка получили ранения в результате стрельбы в Швейцарии.

Об этом говорится в заявлении местной полиции. Пострадавшие доставлены в больницу, об их состоянии не сообщается.

В 9 утра по местному времени 33-летний мужчина открыл огонь по стражам порядка. Инцидент произошел во время обыска в его доме в коммуне Реэтобель кантона Аппенцелль-Аусерроден. Стрелку удалось скрыться с места происшествия.

Полиция разыскивает злоумышленника. Отмечается, что он вооружен и опасен.

Lenta.Ru

820количество просмотров
В одном из ресторанов Стамбула произошла стрельба, есть раненые - ФОТО
Гутерреш встретиться с главой МИД Турции
Более 100 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в США

Более 100 человек пострадали в результате аварии на железной дороге Лонг-Айленда (штат Нью-Йорк, США). Поезд, в котором находилось примерно 600 пассажиров, сошел с рельсов на станции Atlantic Terminal, сообщает CNBC в среду, 4 января.
Атака в Стамбуле: первое путешествие Лиан Нассер завершилось трагедией – ВИДЕО
Эрдоган назвал цель теракта в Стамбуле
МИД Турции заявил о связи убийцы российского посла со сторонниками Гюлена

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что Анкара располагает информацией о связи убийцы российского посла с организацией Фетхуллаха Гюлена.
«Самый привлекательный преступник» поделился фотографиями своей красивой жизни – ФОТО
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Погибшая в турецком клубе азербайджанка отправилась в Стамбул за новой жизнью – ФОТО«Самый привлекательный преступник» поделился фотографиями своей красивой жизни – ФОТОВ США двухлетний ребенок спас брата-близнеца - ВИДЕОМВД прокомментировало информацию о розыске «террориста из Сирии» - ФОТОКуда отвез Криштиану Роналду свою новую возлюбленную? - ФОТОАтака в Стамбуле: первое путешествие Лиан Нассер завершилось трагедией – ВИДЕО«Он расстреливал все на своем пути»: рассказ девушки, которая выжила в теракте в Стамбуле – ФОТОЦветы, которыми называют новорожденных девочек в Азербайджане - СПИСОККака с новой возлюбленной после 10 лет брака – ФОТО – ВИДЕОСкончался известный азербайджанский журналист

НОВОЕ НА САЙТЕ

4 января23:30 Лукаш Дроппа: «Почему я должен переходить в предпоследнюю команду Азербайджана?»23:12 В одном из ресторанов Стамбула произошла стрельба, есть раненые - ФОТО22:55 Гутерреш встретиться с главой МИД Турции22:12 «Нефтчи» подписал чилийского полузащитника21:22 Более 100 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в США20:33 «Боавишта» арендовала голкипера19:42 Азербайджан: маленькая страна блокирует доминирование Москвы на всем Ближнем Востоке18:38 Клуб Шейдаева полностью обновил защитную линию17:58 НАТО не играет никакой роли в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта – Зампомощника генсека НАТО17:36 Атака в Стамбуле: первое путешествие Лиан Нассер завершилось трагедией – ВИДЕО17:20 Цветы, которыми называют новорожденных девочек в Азербайджане - СПИСОК17:07 Эрдоган назвал цель теракта в Стамбуле16:58 Скончался известный азербайджанский журналист16:50 Куда отвез Криштиану Роналду свою новую возлюбленную? - ФОТО16:31 МИД Турции заявил о связи убийцы российского посла со сторонниками Гюлена