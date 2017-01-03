Полицейские установили местонахождение швейцарца, ранившего в перестрелке двух полицейских, при попытке поимки мужчина попытался покончить с собой, пишет газета 20 Minutes.
Как ранее сообщалось, два сотрудника полиции получили ранения во вторник в ходе операции в коммуне Реэтобель (швейцарский кантон Аппенцелль-Ауссерроден), ранивший их мужчина сбежал.
Полицейским удалось установить местонахождение предполагаемого злоумышленника. Переговоры с ним длились несколько часов, но мужчина, вместо того чтобы сдаться, попытался покончить с собой. О его состоянии не сообщается.
Полиция заявила, что инцидент не является терактом.
РИА Новости
15:11
Двое сотрудников органов правопорядка получили ранения в результате стрельбы в Швейцарии.
Об этом говорится в заявлении местной полиции. Пострадавшие доставлены в больницу, об их состоянии не сообщается.
В 9 утра по местному времени 33-летний мужчина открыл огонь по стражам порядка. Инцидент произошел во время обыска в его доме в коммуне Реэтобель кантона Аппенцелль-Аусерроден. Стрелку удалось скрыться с места происшествия.
Полиция разыскивает злоумышленника. Отмечается, что он вооружен и опасен.
Lenta.Ru