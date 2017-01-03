Полицейские установили местонахождение швейцарца, ранившего в перестрелке двух полицейских, при попытке поимки мужчина попытался покончить с собой, пишет газета 20 Minutes.

Как ранее сообщалось, два сотрудника полиции получили ранения во вторник в ходе операции в коммуне Реэтобель (швейцарский кантон Аппенцелль-Ауссерроден), ранивший их мужчина сбежал.

Полицейским удалось установить местонахождение предполагаемого злоумышленника. Переговоры с ним длились несколько часов, но мужчина, вместо того чтобы сдаться, попытался покончить с собой. О его состоянии не сообщается.

Полиция заявила, что инцидент не является терактом.

РИА Новости

15:11

Двое сотрудников органов правопорядка получили ранения в результате стрельбы в Швейцарии.

Об этом говорится в заявлении местной полиции. Пострадавшие доставлены в больницу, об их состоянии не сообщается.

В 9 утра по местному времени 33-летний мужчина открыл огонь по стражам порядка. Инцидент произошел во время обыска в его доме в коммуне Реэтобель кантона Аппенцелль-Аусерроден. Стрелку удалось скрыться с места происшествия.

Полиция разыскивает злоумышленника. Отмечается, что он вооружен и опасен.

Lenta.Ru