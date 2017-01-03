В Сирии продолжается многолетняя война, Турция снова стала другом России, жители Соединенных Штатов выбрали президента, британцы проголосовали за выход из Евросоюза, а наша планета все еще вертится.

Животные и политики, счастье и страдания, яркие краски и звезды в бесконечности — галерея из лучших фотографий 2016 года.

Подготовил Рустам Азимов

Люди спускаются с моста, чтобы сформировать Олимпийские кольца, Сан-Паулу, Бразилия

Волк смотрит в камеру в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС в заброшенной деревне Оревичи

Cоленое озеро Урмия на северо-западе Ирана

Праздничный салют над пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро в канун Нового года

Олени перед отбором. Поздняя осень и начало зимы — время убойной кампании в оленеводческих хозяйствах

Ствол танка во время участия в танковом биатлоне в подмосковном Алабино

«Кладбище спасательных жилетов» на парламентской площади в Лондоне — 2500 спасательных жилетов беженцев, перебравшихся из Турции на греческий остров Хиос

Сбор клюквы в крупном белорусском хозяйстве «Полесские журавины»

Всероссийская акция «Подними голову» у Музея космонавтики в Москве, апрель 2016

Дарт Вейдер и Чубакка на кинофестивале в турецкой Анталии

Рыбалка на побережье Средиземного моря в Бейруте, Ливан

Житель несет французские багеты в затопленный дом своей матери после того, как дождь вызвал наводнение в предместье Орлеана, Франция

На показе коллекции прет-а-порте от Chanel весна-лето — 2017 в Париже

Астронавт NASA Скотт Келли собирает порцию свежих фруктов, которая прибыла с грузовым кораблем на Международную космическую станцию.

Во время ХVIII международного фестиваля тепловых аэростатов «Кавказские Минеральные Воды – Жемчужина России 2016» в Пятигорске

Джим Ковальчик играет с медведем Джимбо в центре осиротевших диких животных в Отисвилле, штат Нью-Йорк, США

Лисья деревня Дзао Кицуне Мура в окрестностях Токио, Япония, ноябрь 2016

Самолет МЧС РФ Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступает в прямом эфире из башни Трампа в Нью-Йорке на национальном съезде Республиканской партии в Кливленде, штат Огайо, США

Фестиваль «Пикник Афиши 2016» в Москве, июль 2016

В вестибюле спортивного комплекса перед бейсбольным матчем между командами «Милуоки» и «Чикаго Кабс» в городе Пеория, штат Аризона

Посетители на объекте «Ротонда» на международном фестивале ландшафтных объектов в Никола-Ленивце Калужской области

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими космическими аппаратами «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 во время запуска со стартового комплекса космодрома Восточный

Арт-объект «Счастье не за горами» в Перми, ноябрь 2016

Отдыхающие на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро

Болельщик сборной Франции перед началом полуфинального матча чемпионата Европы по футболу — 2016 между сборными командами Германии и Франции

Посетительница на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2016» в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот»

Президент России Владимир Путин на церемонии прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым

На территории Терского конного завода в поселке Новотерский

Президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама читают детям книгу «Там, где живут чудовища» на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне

Цветение вишни в Токио, Япония

Ортодоксальные евреи танцуют у костра во время празднования еврейского праздника Лаг Ба-Омер в районе Меа-Шеарим Иерусалима, Израиль

Вертолеты Ка-52 над Москвой во время парада Победы, май 2016

Кандидат в президенты Дональд Трамп держит детей на предвыборном митинге в городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, США

Гимнастки из Северной и Южной Кореи делают совместное селфи на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Рыбаки делают ловушки для рыбы из стеблей и веток бамбука на реке в Дакке, Бангладеш

Ямайский спринтер Усэйн Болт лидирует в мужском полуфинале в беге на 100 м на Олимпиаде в Рио в 2016 году в Бразилии

Служащая метрополитена на станции в центре Пхеньяна, Северная Корея

Импровизированный военный фронтальный погрузчик на западе города Алеппо, Сирия

В Великобритании впервые появилась пластиковая банкнота достоинством £5, на ней изображены королева Елизавета II и бывший премьер-министр страны Уинстон Черчилль. Председатель Банка Англии Марк Карни представил британцам новинку и успел ее протестировать. Покупая обед на уличном рынке на улице Уайтскросс, Карни опустил банкноту в горячее карри, чтобы доказать ее водонепроницаемость. Ожидается, что срок службы пластиковых денег в два с половиной раза превзойдет аналогичный показатель классических банкнот, при этом после вывода из обращения их можно будет перерабатывать.

Человек закуривает сигарету от пламени сгоревшего автобуса во время акции протеста против конституционной поправки, ограничивающей государственные расходы, напротив бразильского национального конгресса в столице Бразилии

Женщина с татуировкой Зигги Стардаста во время посещения выставки Дэвида Боуи в Брикстоне

Китайский диссидент, художник Ай Вэйвэй, укрывает от дождя сирийскую беженку, играющую в поле на пианино возле импровизированного лагеря на греко-македонской границе возле деревни Идомени, Греция

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и ее муж, бывший президент США Билл Клинтон, за завтраком в ресторане Chez Vachon («Ше Вашон») в Манчестере, Нью-Гэмпшир

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на российской станции «Беллинсгаузен» на острове Ватерлоо. Патриарх совершил водосвятный молебен и заупокойную литию о погибших полярниках в единственном постоянно действующем храме в Антарктиде — русском православном храме Святой Троицы

Объект «Бобур» на фестивале ландшафтных арт-объектов «Архстояние — 2016» в деревне Никола-Ленивец

Принц Уильям и Кэтрин, герцогиня Кембриджская (Кейт Миддлтон), посетили ботанический сад Eden Project в графстве Корнуолл. Герцог и герцогиня попробовали смузи из плодов баобаба, а сотрудники сада показали им куклу детеныша муттабурразавра.

Источник: «Газета.Ru»