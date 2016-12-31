Пассажирский самолет загорелся во время приземления в аэропорту Тегерана в субботу, передает агентство IRNA.

По данным агентства, приблизительно в 19 часов по местному время (примерно 18.30 мск) пассажирский самолет по неизвестным причинам охватил огонь. Один из очевидцев сообщил, что видел много дыма, поднимавшегося в него над аэропортом Мехрабад. Как сообщил портал Airlive, самолет загорелся после экстренного приземления.

​Также пожарные службы сообщили агентству, что получили вызов приблизительно 18.50 по местному времени и выслали три пожарных бригады на место происшествия.

"После приезда пожарников в аэропорт Мехрабад руководство аэропорта заявило, что проблема устранена, и необходимости в пожарных нет", — сообщил агентству представитель пожарных служб Тегерана Сайид Джалаль Малеки.

РИА Новости