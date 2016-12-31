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В мире

Трамп поздравил с Новым годом «многочисленных врагов» 31.12.2016 19:13

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter поздравление с Новым годом.

«С Новым годом всех, включая моих многочисленных врагов и тех, кто боролся со мной и проиграл так, что теперь просто не знает, что делать», — написал он.

Республиканец Дональд Трамп выиграл президентские выборы 8 ноября. Вопреки данным большинства соцопросов, он опередил главную соперницу от Демократической партии – Хиллари Клинтон. Клинтон и действующий президент Барак Обама признали итоги голосования, но вместе с тем заявили о вмешательстве в выборы «российских хакеров», которые якобы помогали Трампу.

Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

В четверг администрация Обамы «за вмешательство в выборы» ввела санкции против ряда российских учреждений и физлиц, закрыла российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам и объявила персонами нон-грата 35 российских дипломатов.

В МИД России эти действия расценили как попытку «отомстить» Дональду Трампу. «Такое ощущение, что теперь команда демократов просто пытается отомстить Трампу за победу, принимая просто абсурдные решения за месяц до его вступления в должность», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

РИА Новости

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