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В мире

Пан Ги Мун пошутил, сравнив себя с Золушкой 31.12.2016 06:00

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун пошутил, сравнив себя с Золушкой, так как завтра в полночь для него тоже "все изменится".

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, выступая перед дипломатами организации, он сказал, что чувствует себя "как Золушка, ведь завтра в полночь все изменится".

"Завтра ночью в канун Нового года я буду на церемонии опускания шара на Таймс-Сквер (ежегодная новогодняя церемония в центре Нью-Йорка — ред). Миллионы людей будут наблюдать, как я потеряю работу", — также пошутил глава ООН.

Как сообщается, он также призвал своих коллег "концентрироваться на людях — на правах человека и на человеческом достоинстве".

Глава Организации объединенных наций (ООН) Пан Ги Мун покидает свой пост в субботу, 31 декабря, после двух пятилетних сроков. С 1 января генсеком ООН станет Антониу Гутерреш из Португалии.

До того, как вступить в 2007 году в должность генерального секретаря Всемирной организации, сменив на этом посту Кофи Аннана, Пан Ги Мун был главой МИД Южной Кореи. В должности министра он пробыл всего два года – с января 2004 года по декабрь 2006.

РИА Новости

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