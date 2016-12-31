В зоопарке Филадельфии старейшей львице в США провели эвтаназию.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам представителей зоопарка, 25-летняя львица по имени Зенда недавно начала испытывать серьезное снижение подвижности, а также были зафиксированы изменения в ее поведении, в результате чего было принято решение усыпить животное.

При этом руководство зоопарка подчеркнуло, что Зенда была крайне популярным и любимым животным среди посетителей и работников учреждения. Кроме того, представители зоопарка добавили, что, как правило, львы живут около 17 лет.

Зенда родился в зоопарке Йоханнесбурга в Южной Африке в 1991 году. Через два года ее перевезли в Филадельфию вместе с тремя другими львами.

В 2004 году ее временно перевезли в зоопарк Коламбуса. В 2006 году Зенда вернулась в Филадельфию на открытие выставки Big Cat Falls.

Отмечается, что в настоящее время в зоопарке Филадельфии проживают шесть других африканских львов.

Газета.ру