Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден и экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг попросят амнистии и помилования у президента Барака Обамы.



Как сообщает Politico, профессор университета Святого Томаса в Миннеаполисе Маар Ослер предположил, что в ближайшие недели Обама проведет амнистию. Однако, по мнению эксперта, в этот список вряд ли войдут столь заметные фигуры, как Сноуден и Мэннинг.



В свою очередь, декан Чикагского-Кентского университета права Гарольд Кент отметил, что Обаме потребуется «весомый повод» для помилования Сноудена.



Ранее американский лидер заявил, что не может помиловать Сноудена, пока суд страны не признал его виновным.

Росбалт

