USD1.7707
EUR1.8644
RUB0.0293
Brent57.10
WTI53.97
Золото1 161.10
S&P 500 Index2 249.26
Nikkei 22519 147.64
В мире

СМИ: Сноуден и Мэннинг попросили амнистию у Обамы 31.12.2016 04:23

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден и экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг попросят амнистии и помилования у президента Барака Обамы.
 
Как сообщает Politico, профессор университета Святого Томаса в Миннеаполисе Маар Ослер предположил, что в ближайшие недели Обама проведет амнистию. Однако, по мнению эксперта, в этот список вряд ли войдут столь заметные фигуры, как Сноуден и Мэннинг.
 
В свою очередь, декан Чикагского-Кентского университета права Гарольд Кент отметил, что Обаме потребуется «весомый повод» для помилования Сноудена. 
 
Ранее американский лидер заявил, что не может помиловать Сноудена, пока суд страны не признал его виновным.

Росбалт
 

418количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Москве расстреляли известного бойца Расула МирзаеваСегодня День солидарности азербайджанцев всего мираСупруга посла Греции в Бразилии организовала его убийство за $25 тысяч - ОБНОВЛЕНОСтал известен победитель пятого сезона шоу «Голос» - ФОТО - ВИДЕОАмериканская девочка рассмешила Сеть ситуацией с подаренным котёнком - ВИДЕОАманда Нуньес нокаутировала бывшую чемпионку UFC Ронду Роузи на 48-й секунде боя - ФОТО - ВИДЕОСамым красивым мужчиной признан актер, играющий в «Игре престолов» - ФОТОЦентробанк АР: В будущем году ожидается восстановление роста экономикиНазвано самое страшное место в миреОфициальный дилер Mercedes-Benz – Abşeron Avtomobil Mərkəzi – провел тест-драйв автомобилей Mercedes-Benz – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

1 января00:01 Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ31 декабря22:47 СБ ООН единогласно принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии21:00 Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху20:30 В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет19:13 Трамп поздравил с Новым годом «многочисленных врагов»18:00 В Италии уволили дирижера, который сказал детям, что Деда Мороза нет17:28 Центробанк АР: В будущем году ожидается восстановление роста экономики17:25 Махмудов сыграл за «Боавишту»17:15 В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления16:59 Египет приступил к передаче останков жертв крушения A320 EgyptAir16:36 Азербайджан обыграл Исландию16:15 В Афганистане за сутки уничтожены по меньшей мере 57 боевиков15:57 Названо самое страшное место в мире15:42 В Москве расстреляли известного бойца Расула Мирзаева15:20 Все голы «Карабаха» в первой половине сезона - ВИДЕО