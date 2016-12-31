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В мире

Израиль предупредил об угрозе терактов в Индии на Новый год 31.12.2016 03:53

Власти Израиля выпустили предупреждение об угрозе террористических нападений на туристов в Индии, рекомендовав жителям избегать людных мест во время празднования Нового года.

Согласно заявлению контртеррористического бюро Израиля, особую осторожность стоит соблюдать на юго-западе Индии.

Туристам следует избегать людных мест, в том числе пляжных вечеринок, клубов и рынков. Бюро также призвало израильские семьи связаться с родственниками в Индии и сообщить им об угрозе.

Израиль регулярно выпускает подобные предупреждения в преддверии праздников, однако на этот раз документ был опубликован в пятницу вечером, после начала иудейского шаббата, когда правительственные учреждения уже не работают.

В ведомстве не сообщили, почему предупреждение было выпущено именно сейчас.

Планы по обеспечению безопасности в местах большого скопления людей были скорректированы по всему миру после нападений в Ницце и Берлине, когда экстремисты за рулем грузовиков въезжали в толпу.

BBC Russian

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