Шустрый котёнок умудрился испортить момент дарения ребёнку рождественского подарка.

Подаренный четырёхлетней девочке на Рождество котёнок незамеченным выпрыгнул из коробки за момент до того, как она успела его увидеть.

Эта комичная ситуация попала в объектив видеокамеры 26 декабря в американской семье в Лос-Анджелесе, США. И после того, как оказалась выложенной на канал YouTube, собрала свыше 2,3 млн просмотров.

— Иногда несовершенные моменты в жизни становятся более идеальными, чем мы задумали, — подписала клип мать девочки Хизер Брукер.