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В мире

В Италии уволили дирижера, который сказал детям, что Деда Мороза нет 31.12.2016 18:00

Итальянский дирижер Джакомо Лоприено (Giacomo Loprieno) был уволен после того, как по окончании новогоднего представления сказал детям, что Деда Мороза не существует, сообщает в субботу телеканал RaiNews24.

Инцидент произошел в четверг вечером в римском концертном зале Auditorium во время музыкального спектакля по мотивам диснеевского мультфильма "Холодное сердце" (Frozen).

По окончанию представления дети подошли к сцене, чтобы поприветствовать артистов, сыгравших их любимых героев. В это время Лоприено взял микрофон и сказал: "Вообще-то, Деда Мороза не существует".

Эта фраза дирижера вызвала слезы у детей и возмутила взрослых. Недовольство родителей переросло в массовый протест, который широко обсуждался в социальных сетях. В результате компания-организатор представления приняла решение уволить руководителя оркестра.

РИА Новости

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