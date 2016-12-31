Итальянский дирижер Джакомо Лоприено (Giacomo Loprieno) был уволен после того, как по окончании новогоднего представления сказал детям, что Деда Мороза не существует, сообщает в субботу телеканал RaiNews24.

Инцидент произошел в четверг вечером в римском концертном зале Auditorium во время музыкального спектакля по мотивам диснеевского мультфильма "Холодное сердце" (Frozen).

По окончанию представления дети подошли к сцене, чтобы поприветствовать артистов, сыгравших их любимых героев. В это время Лоприено взял микрофон и сказал: "Вообще-то, Деда Мороза не существует".

Эта фраза дирижера вызвала слезы у детей и возмутила взрослых. Недовольство родителей переросло в массовый протест, который широко обсуждался в социальных сетях. В результате компания-организатор представления приняла решение уволить руководителя оркестра.

РИА Новости