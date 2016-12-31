Власти Египта начали процесс передачи родственникам останков граждан страны, погибших при крушении самолета А320 EgyptAir в мае над Средиземным морем, передает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что останки граждан других стран, погибших во время крушения будут переданы родственникам 1 января.

Процесс передачи проходит под контролем сотрудников министерства гражданской авиации страны и руководства авиакомпании.

Ранее Египет сообщил о взрывчатке на телах пассажиров A320 EgyptAir.

Самолет А320 авиакомпании EgyptAir летел из Парижа в Каир и пропал с радаров над Средиземным морем 19 мая 2016 года. На борту лайнера находились 66 человек.

Gazeta.ru