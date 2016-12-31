Афганские силовики за сутки ликвидировали по меньшей мере 57 боевиков в различных точках страны, 44 боевика получили ранения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны Афганистана.э

В ходе операций, проводившихся при поддержке воздушных сил и артиллерии в различных провинциях Афганистана, также ликвидирован один из местных командиров радикальной группировки "Талибан". Среди ликвидированных боевиков в сообщении минобороны фигурируют члены этой группировки, а также четыре боевика террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние радикальной группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

РИА Новости