В северо-западной части американского штата Вашингтон потерпел крушение легкомоторный самолет Сessna, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что самолет вылетел из Сиэтла вечером 30 декабря, однако вскоре после взлета связь с пилотом была потеряна. Спасателям потребовались сутки, чтобы обнаружить место крушения самолета.

По данным агентства, воздушное судно было обнаружено в лесистой местности. Все находившиеся в самолете погибли. При этом их личности не разглашаются.

Газета.ру