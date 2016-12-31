Всемирно известное фотоагентство Getty Images выбрало лучшие снимки 2016 года.

На фотографиях запечатлены военные, беженцы, американские избиратели, редкие природные явления и исчезающие животные.

Мальчик на велосипеде остановился перед нефтяным месторождением, которое подожгли отступающие бойцы ИГИЛ. Снимок сделан 21 октября в иракском городе Каяра. Боевики согнали к Мосулу несколько сотен иракских семей для того, чтобы использовать их в качестве живого щита.

Операция по освобождению второго по величине иракского города Мосула продолжается и сегодня. По данным иракской разведки, для полного освобождения города понадобится еще три месяца.

Голливудские актеры Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет на состоявшейся 28 февраля 88-й церемонии вручения премии «Оскар» в театре Лос-Анджелеса.

В 2016 году Леонардо Ди Каприо впервые за всю актерскую карьеру получил «Оскар». Американская Академия кинематографических искусств и наук присудила ему победу в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший».

Одной из первых актера поздравила Кейт Уинслет, с которой Ди Каприо дружит уже 20 лет с момента знакомства на съемках фильма «Титаник».

Пьяный ультраортодоксальный еврей забрался в детскую коляску после празднования Пурима — одного из древнейших еврейских праздников.

Празднование проходило 25 марта в одном из кварталов Иерусалима Меа Шеарим. Традиционно евреи встречают Пурим парадами и костюмированными вечеринками в память о спасении еврейского народа от истребления. Согласно Библии, более двух с половиной тысяч лет назад еврейский народ избежал уничтожения в древней Персидской империи.

Во время извержения японского вулкана Сакурадзима в облаке пепла, поднимающегося из жерла, образовалась молния.

Необычное природное явление 26 июля наблюдали жители города Кагосима, находящегося на острове Кюсю у подножия вулкана. В последний раз действующий вулкан Сакурадзима извергал дымовую завесу такой высоты в августе 2013 года. Кагосиму называют Неаполем Востока.

Следователи досматривают тела погибших в перестрелке с полицией. Кадр сделан 3 октября в филиппинской Маниле.

В первые сто дней президентства филиппинского лидера Родриго Дутерте в рамках «войны с наркотиками» были убиты более 3,7 тысячи человек. Около 700 тысяч наркоторговцев сдались властям.

Студенты выпускного курса Департамента полиции Нью-Йорка 1 июля отмечают окончание учебы после церемонии приведения к присяге. В настоящее время форму Департамента полиции Нью-Йорка носят более 34 тысяч офицеров.

Модель на подиуме во время показа нидерландского дизайнера Айрис Ван Эрпен в рамках Недели моды в Париже 4 июля. Фотограф обработал снимок и представил все в черно-белых тонах.

Дизайнер славится нестандартным подходом к созданию образов. Женщина экспериментирует с использованием новых материалов и технологий и сочетает 3D-принтинг и ручную работу.

Модель за кулисами в ожидании своего выхода на показе итальянского дизайнера Антонио Марраса в рамках Недели моды в Милане 27 февраля.

Актриса Джулия Робертс предпочла пройти босиком по красной дорожке кинофестиваля в Каннах. За ней следует актриса и продюсер Джоди Фостер, не рискнувшая отказаться от каблуков. Голливудские кинодивы появились в Каннах 12 мая на презентации фильма «Финансовый монстр» со своим участием.

На лестнице Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт многие актрисы спотыкались и падали. Робертс решила не рисковать, а кто-то из персонала услужливо подхватил ее туфли и доставил к верхним ступеням.

Президент США Барак Обама с женой Мишель и принц Уильям беседуют с принцем Джорджем Кембриджским в Кенсингтонском дворце 22 апреля. Американский президент с первой леди посетил Великобританию, где встретился с королевой Елизаветой II и принцем Уильямом с его женой Кэтрин.

Барак и Мишель Обама посетили Виндзорский замок и Кенсингтонский дворец, а также обсудили с премьер-министром страны Джеймсом Кэмероном отношения США и Великобритании.

Член вооруженной группировки Рабочей партии Курдистана (РПК) с ручным противотанковым гранатометом (РПГ) — а по дому летают белые голуби. Снимок сделан в турецком городе Нусайбин 26 февраля.

Беженцы разбирают дрова, привезенные в лагерь на греко-македонской границе 6 марта.

В марте врачи признали переполненный лагерь непригодным и опасным для детей. Но беженцы продолжали прибывать из Афин и других греческих городов.

Хотя границы Греции и Македонии открыты, в день их могут пересечь не более 580 беженцев. Десятки тысяч людей застряли между двумя странами в ожидании разрешения на продолжение своего путешествия в Западную Европу.

4 сентября в Лондоне сожгли 120-метровую деревянную конструкцию, имитирующую постройки XVII века. Таким образом британцы почтили память погибших в Великом лондонском пожаре, произошедшем 350 лет назад.

Заключенные наблюдают за досмотром новоприбывшего подозреваемого в распространении наркотиков. Снимок сделан 12 октября в одном из полицейских участков города Манила, Филиппины.

Согласно социологическим опросам, граждане страны поддерживают действия президента Филиппин Родриго Дутерте — 84 процента опрошенных признались, что удовлетворены разгоном наркотической мафии.

Английская актриса Гугу Мбата-Роу на Лондонском кинофестивале, 15 октября.

В октябре фотограф во время чемпионата мира по триатлону в городе Кайлуа Кона, Гавайи, запечатлел одного из представителей исчезающего вида зеленых черепах.

На Гавайях зеленая черепаха считается символом удачи и долголетия. Над ней — 2,3 тысячи спортсменов, ожидающих сигнал к началу соревнований.

8 ноября фотограф запечатлел в Нью-Йорке реакцию группы девушек, узнавших результаты голосования на выборах в президенты США. Сторонницы кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, они не смогли сдержать слез.

Китайцы жгут благовония и молятся в храме Юнхэгун. Снимок сделан 8 февраля в Пекине.

Церемония приурочена к китайскому лунному новому году, который также называют праздником весны. Отмечается согласно лунно-солнечному календарю: в первый день первого месяца лунного года праздник начинается, а на пятнадцатый день заканчивается Фестивалем фонарей.

Рабочий готовит гигантскую маску — символ Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) — перед церемонией вручения соответствующей премии. Церемония состоялась 11 февраля в Королевском оперном театре в Лондоне.

Принц Чарльз пробует монастырский коньяк в сербском городе Ковиль. В марте принц Уэльский встретился с сербскими православными монахами и епископами.

Жители британского города Сомерсет собрались на холме Святого Михаила для празднования дня летнего солнцестояния 20 июня.

Американские индейцы называют полную Луну в июне «клубничным полнолунием». Появление Луны в небе знаменовало начало клубничного сезона. Последний раз июньское полнолуние произошло в 1967 году, а следующее ожидается в 2062 году.

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