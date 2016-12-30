Следствие подтвердило, что полицейский признался в том, что зарезал греческого посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса по поручению супруги дипломата Франсуазы де Соуза Оливейры.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, полиция заключила под следствие вдову посла и ее любовника, 29-летнего сотрудника полиции Сержиу Морейра, а также его двоюродного брата, который их "прикрывал" и помогал переносить тело убитого. Как сообщается, брат Морейры согласился стать их сообщников за обещанную плату в 80 тысяч реалов (25 тысяч долларов).

По информации следствия, Франсуаза де Соуза Оливейра и ее сообщники планировали убийство заранее.

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Супруга убитого греческого посла в Бразилии Франсуаза де Соуза Оливейра (Françoise de Souza Oliveira) призналась в причастности к смерти своего мужа.

Об этом сообщает местный телеканал Globo.

Ранее 29-летний сотрудник полиции Рио-де-Жанейро Сержиу Морейра сознался в убийстве посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса в ночь на вторник в его доме. В полиции отказались комментировать данную информацию.

По данным правоохранителей, жена посла Франсуаза и полицейский Сержиу Морейра организовали и, возможно, сами совершили убийство Амиридиса в доме, где жили супруги. Ранее полиция допросила Морейру и Франсуазу. Сообщалось, что следователи нашли пятна крови на диване в доме посла и его жены. Полиция работает над версией, что посол был убит.

РИА Новости

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Офицер полиции Рио-де-Жанейро признал свою вину в убийстве посла Греции Кириакоса Амиридиса.

Об этом передает Reuters со ссылкой на местное телевидение.

Сообщается, что полиция подозревает, что вдова убитого также принимала участие в организации преступления, так как находилась в романтических отношениях с полицейским.

На данный момент представители министерства иностранных дел Греции никак не прокомментировали данную ситуацию.

Газета.ру