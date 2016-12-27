Французский гражданин Томас Ковиль установил новый мировой рекорд по продолжительности кругосветного одиночного плавания на парусном судне.



Как сообщает BBC, на путешествие у мужчины ушло 49 дней и три часа. Он отправился в плавание 6 ноября, стартовав из города Брест на западе Франции, на берегу Атлантического океана.



По словам Ковиля, за все это время ему редко удавалось поспать больше трех часов за раз. Ранее он предпринял пять попыток, пытаясь побить данный рекорд.



Предыдущее достижение в плане длительности кругосветки под парусом принадлежит Фрэнсису Жуайону. В 2008 году соотечественник Ковиля совершил подобное путешествие за 57 дней и 13 часов.