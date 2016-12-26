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В мире

Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием 26.12.2016 12:35

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в довольно резкой форме напомнил Израилю, что у Исламабада есть ядерное оружие. Об этом глава оборонного ведомства написал в своем Twitter.

«Израильский министр обороны угрожает ядерным возмездием в связи с предполагаемой ролью Пакистана в борьбе против ИГИЛ в Сирии. Израиль забывает, что у Пакистана тоже есть ядерное оружие», — написал он в микроблоге.

Как отмечает The Guardian, подобный ответ вызвала публикация под заголовком «Министр обороны Израиля: если Пакистан пошлет войска в Сирию под любым предлогом, мы уничтожим эту страну атомным ударом», появившаяся на сайте AWD News 20 декабря. В израильском оборонном ведомстве статью назвали вымыслом, отметив, что министр никогда не делал подобных заявлений.

Пакистан присоединился к клубу ядерных держав в 1998 году, через несколько недель после того, как испытание атомного оружия провела Индия — главный региональный соперник Исламабада.

Израиль никогда официально не подтверждал и не опровергал наличие у себя ядерного оружия. При этом большинство экспертов уверены, что оно есть. Между Пакистаном и Израилем нет дипломатических отношений.

Lenta.ru

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