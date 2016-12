Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в довольно резкой форме напомнил Израилю, что у Исламабада есть ядерное оружие. Об этом глава оборонного ведомства написал в своем Twitter.

«Израильский министр обороны угрожает ядерным возмездием в связи с предполагаемой ролью Пакистана в борьбе против ИГИЛ в Сирии. Израиль забывает, что у Пакистана тоже есть ядерное оружие», — написал он в микроблоге.

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH