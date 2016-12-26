Стресс на работе может быть полезен: он помогает сосредоточиться, повышает бдительность и продуктивность.

Однако для такого эффекта человек обязательно должен контролировать задачи, которые ему предстоит выполнить, и участвовать в принятии решений — таких как составление графиков и установление сроков.

Исследователи из Университета Индианы с 2004 года следили более чем за 10 тыс. работников старше 60 лет. Специалисты оценивали уровень стресса у сотрудников. Как выяснилось, у участников с высоким уровнем стресса и низким уровнем контроля над происходящим на работе риск смерти был повышен. Основной причиной смерти среди этих добровольцев оказался рак.

Участники, к которым на работе предъявлялись самые высокие требования без возможности контролировать ситуацию, умирали на 15% чаще тех, от кого требовали меньше. Также люди с низким уровнем контроля и высоким уровнем стресса на работе чаще имели лишний вес. У добровольцев, работавших в условиях стресса, но имевших возможность контролировать ситуацию, риск смерти оказался ниже. Более того, они считали стресс стимулирующим.

Росбалт