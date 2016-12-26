USD1.7622
EUR1.8438
RUB0.0289
Brent55.16
WTI53.02
Золото1 133.30
S&P 500 Index2 263.79
Nikkei 22519 416.57
В мире

Исполнитель берлинского теракта принуждал племянника убить дядю ради ИГИЛ 26.12.2016 11:12

Исполнитель теракта в Берлине Анис Амри принуждал своего племянника убить дядю, чтобы доказать свою верность террористической организации ИГИЛ.

Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на полицию Туниса, передают РИА Новости

Согласно информации источника газеты в полиции Туниса, Амри отправлял деньги своему племяннику, чтобы он смог приехать в Европу перед терактом. Как сообщается, террорист также принуждал Фади убить своего дядю, который был мужем старшей сестры Амри, в знак верности террористической группировке ИГИЛ.

Ранее в МВД Туниса сообщили, что задержали трех человек, предположительно, связанных с подозреваемым в совершении теракта в Берлине Анисом Амри, среди них есть его племянник.

По информации МВД, 23 декабря была разоблачена террористическая ячейка из трех членов от 18 до 27 лет, действовавшая между Фушаной и Уеслатией в провинции Кейруан и связанная с террористом Анисом аль-Амри, совершившим теракт в Берлине.

Правоохранительные органы установили что один из членов ячейки – сын сестры террориста, который признался, что контактировал с ним через Telegram.

Теракт в Берлине произошел вечером 19 декабря: грузовик протаранил рождественскую ярмарку в центре города, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы.

Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГИЛ. Объявленный в розыск подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был убит в Италии в перестрелке с полицией.

1news.az

1402количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Умер Джордж Майкл - ФОТО - ВИДЕООперация в районе авиакатастрофы Ту-154 будет продолжаться круглосуточно - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОВедущий солист хора Александрова избежал гибели благодаря рождению ребенкаСМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла45 лет исполнилось бы Владиславу Галкину - ФОТОВозможный взрыв: появилось видео вспышки в момент катастрофы российского Ту-154 над Черным морем – ВИДЕОИосиф Кобзон мог полететь в Сирию на разбившемся под Сочи Ту-154Турецкие СМИ распространили новые видеокадры момента убийства Ровшана Ленкоранского - ФОТО - ВИДЕОСкончался народный артист Агахан АбдуллаевЛужков рассказал о самочувствии - ОБНОВЛЕНО

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 декабря14:27 Президент Азербайджана принял главу Республики Дагестан РФ - ФОТО14:19 Версия теракта на борту Ту-154 не получает развития, заявил Песков14:16 Прокурор потребовал пожизненного заключения для Талеха Багирова - ОБНОВЛЕНО13:56 «Дервиш» стал победителем первого круга чемпионата Азербайджана по баскетболу13:37 Продолжаются поиски пропавших нефтяников, новые подробности - ФОТО13:32 Минналогов о том, как будет облагаться НДС электронная торговля13:29 Глава Армении вылетел в Петербург с рабочим визитом13:25 Во вторник в Баку и на Абшероне без осадков, до +813:22 Голы «Интера» в первой половине сезона Премьер-лиги – ВИДЕО13:18 В Киеве прошла акция с требованием отставки Арсена Авакова13:14 Президент Азербайджана вручил орден «Гейдар Алиев» Народной артистке Зейнаб Ханларовой13:08 Последнее рождество Джорджа Майкла: песни, которые будут жить вечно – ФОТО – ВИДЕО12:49 В Нью-Йорке подстрелили популярного рэпера – ФОТО12:39 «Карабах» забил 11 голов спустя 12 лет12:35 Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием