Исполнитель теракта в Берлине Анис Амри принуждал своего племянника убить дядю, чтобы доказать свою верность террористической организации ИГИЛ.

Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на полицию Туниса, передают РИА Новости

Согласно информации источника газеты в полиции Туниса, Амри отправлял деньги своему племяннику, чтобы он смог приехать в Европу перед терактом. Как сообщается, террорист также принуждал Фади убить своего дядю, который был мужем старшей сестры Амри, в знак верности террористической группировке ИГИЛ.

Ранее в МВД Туниса сообщили, что задержали трех человек, предположительно, связанных с подозреваемым в совершении теракта в Берлине Анисом Амри, среди них есть его племянник.

По информации МВД, 23 декабря была разоблачена террористическая ячейка из трех членов от 18 до 27 лет, действовавшая между Фушаной и Уеслатией в провинции Кейруан и связанная с террористом Анисом аль-Амри, совершившим теракт в Берлине.

Правоохранительные органы установили что один из членов ячейки – сын сестры террориста, который признался, что контактировал с ним через Telegram.

Теракт в Берлине произошел вечером 19 декабря: грузовик протаранил рождественскую ярмарку в центре города, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы.

Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГИЛ. Объявленный в розыск подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был убит в Италии в перестрелке с полицией.

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