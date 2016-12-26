Бомба, из-за которой пришлось в Рождество эвакуировать 54 тысячи жителей Аугсбурга, была в воскресенье, 25 декабря, благополучно обезврежена.

Эвакуация началась в 8 утра и была завершена в течение семи часов, сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Городские власти приготовили для эвакуированных убежища в школах и спортивных залах, где, в частности, кормили гуляшом и овощным супом. Однако услугами временных пристанищ воспользовались только около одной тысячи горожан. Остальные уехали к друзьям и родственникам.

Британская бомба весом 1,8 тонн предположительно была сброшена на город во время авиа-налета в 1944 году и обнаружена во вторник в ходе строительных работ, отмечается в репортаже Би-би-си.

Для ее обезвреживания специально выбрали выходной день, когда улицы пусты, и эвакуацию провести значительно легче. Районы в историческом центре города эвакуировали в радиусе полутора километров от места находки.

Это была крупнейшая эвакуация в Германии со времен Второй мировой войны. Ранее самой масштабной считалась эвакуация из-за обнаруженной авиабомбы в Кобленце в 2011 году – тогда свои дома были вынуждены покинуть 45 тысяч человек.

В Германии, подвергавшейся массированным бомбардировкам союзников, ежегодно находят неразорвавшиеся снаряды времен Второй мировой. Обычно они благополучно нейтрализуются, однако в 2010 году при попытке обезвредить старую бомбу погибли трое взрывотехников.

Временное убежище в Аугсбурге

1news.az