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В мире

Мужчина в маске с флагом ИГИЛ в руке свободно пересекает границу Германии – ВИДЕО 26.12.2016 18:36

Мужчина в маске на лице и с флагом террористической группировки ИГИЛ абсолютно свободно пересекает границу между Данией и Германией, что запечатлено на камеру.

Автор ролика – датский блоггер Влад Тепес – хотел показать этой записью, насколько уязвимы границы государств в Европе. Видео опубликовано на сайте новостного издания Breitbart.  

«Датский гражданин, одетый по типу бойцов ИГИЛ, держа в руках флаг группировки и оружие [в данном случае ненастоящее], демонстрирует, насколько жалкой [в плане безопасности] является граница между Германией и Данией», - пишет он.

После того как мнимый ИГИЛовец пересек границу, он сделал на камеру угрожающий жест рукой по горлу, который может означать лишь то, что пришел он не с добрыми намерениями.    

«Мы пытались проверить уровень контроля границы – может ли потенциальный террорист ИГИЛ пересечь границу незамеченным», - пишет блоггер.

«Выводом стало то, что контроль на границе вовсе отсутствует. Чувствуете ли вы себя в безопасности с нашими открытыми границами?» - задает он вопрос своим зрителям.

Видео датского блоггера опубликовано на волне массового беспокойства после того, как 19 декабря на рождественском базаре в Берлине беженец за рулем грузовика протаранил толпу. Погибло 11 человек. Происшествие было названо терактом. 

Блоггер отмечает, что находившийся за рулем выходец из Пакистана Анис Амри мог свободно пересечь две границы внутри Европейского союза незамеченным, не будучи остановленным на проверку ни разу. В итоге он был пойман полицией и застрелен в Милане (Италия).

Та легкость, с которой большинство разыскиваемых лиц могут свободно путешествовать внутри Евросоюза, ставит под вопрос Шенгенское соглашение ЕС, которое отменило паспортный контроль внутри всей континентальной Европы. 

Бывший американский посол в ООН Джон Болтон сказал в беседе с изданием Breitbart, что Германия уже потеряла контроль над своими границами. 

Елена Остапенко, И.А.

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