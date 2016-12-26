Вполне возможно, вскоре врачи на осмотре будут просить показать не только язык, но и руки. Точнее - пальцы.

Во всяком случае по мнению профессора биологии университета Суонси, автора монографии о диагностике по рукам Джона Мэннинга, длина пальцев может рассказать о предрасположенности к различным болезням.

Особенно информативно соотношение длины указательного и безымянного пальцев рук, как показали исследования, проводившиеся в Великобритании и США. Итак, если у человека безымянный палец длиннее указательного, он более склонен проблемы с суставами (артриты, артрозы), простудных инфекций, а также анорексии. В то же время, он меньше рискует стать заядлым курильщиком или заболеть булимией, пишет Daily Mail.

А среди тех у кого указательный палец длиннее безымянного, больше всего аллергиков, страдающих и поллинозом (сезонной реакцией на пыльцу растений), и бронхиальной астмой. Также доктор Мэннинг утверждает, что среди таких людей более распространены ранние инфаркты. Женщины с более длинным указательным пальцем чаще склонны к некоторым формам онкологических заболеваний (в частности, рака груди и шейки матки).

MIGnews