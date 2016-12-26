В Мексике на Рождество погибли 13 человек в результате конфликта наркоторговцев в двух штатах страны, передает Reuters.

Утверждается, что полиция Мексики обнаружила шесть обезглавленных тел мужчин в городе Халиско штата Мичоакан, который является одним из основных штатов при перевозке наркотических веществ из Южной Америки в США. При телах была найдена записка с угрозами, подписанная именем мексиканского наркокартеля.

При этом в штате с самым высоким уровнем преступности в Мексике - Герреро, неизвестные ворвались в дом и жестоко расправились с семьей из семи человек. Злоумышленники скрылись с места преступления.

Ранее сообщалось, что в Перу полицейский ворвался в наркопритон в костюме Санта-Клауса.

Gazeta.ru