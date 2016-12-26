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В мире

Обама рассказал, чем займется после инаугурации Трампа 26.12.2016 18:20

Президент США Барак Обама рассказал, что 21 января, после вступления в должность Дональда Трампа, будет спать.

Об этом он заявил в большом интервью Дэвиду Аксельроду, которое публикует CNN.

«Ну, смотри. Мои планы — 21 января я буду спать, отвезу жену на хороший отдых и она сказала, что мне лучше вести себя хорошо», — сказал Обама, смеясь.

По его словам, затем он начнет думать над своей первой книгой и постарается найти гармонию внутри себя.

«Мне нужно будет побыть в покое, не в плане политики, а внутренне. Нужно найти гармонию, прежде чем начать делать что-то серьезное. Мой долгосрочный интерес — это президентский центр для развития нового поколения талантов», — пояснил президент.

Ранее супруга президента США Мишель Обама рассказала, что во время подсчета голосов на выборах президента в ночь на 9 ноября ушла спать.

Gazeta.ru

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