Российские военные обнаружили в освобожденных от боевиков районах Алеппо массовые захоронения.

«Результаты только первого обследования районов Алеппо, оставленных так называемой оппозицией, способны многих шокировать. Обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев», - цитирует Интерфакс официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

«У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову», - добавил Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, в освобожденных от боевиков районах Алеппо обнаружены «семь огромных складов с боеприпасами, которых хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов, а также большое количество учетных документов».

Генерал добавил, что в последние дни, когда российские офицеры завозили автобусы в подконтрольные боевикам районы Алеппо, террористы вели минирование территории.

«Минировалось буквально все, на что хватало времени и боеприпасов: улицы, входы в помещения, автомобили, лежащие на дорогах мотоциклы, и даже детские игрушки», - сказал Конашенков.

«На крохотном пятачке городской территории обнаружены три танка, две пушки, две реактивные системы залпового огня, и несчетное количество самодельных минометов и реактивных систем», - добавил генерал.

1news.az