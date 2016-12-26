USD1.7622
EUR1.8438
RUB0.0289
Brent55.16
WTI53.02
Золото1 133.30
S&P 500 Index2 263.79
Nikkei 22519 416.57
В мире

В Киеве прошла акция с требованием отставки Арсена Авакова 26.12.2016 13:18

Акция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова прошла в понедельник возле здания ведомства, передает РИА Новости.

В акции приняло участие около двух десятков активистов объединения «Автомайдан».

По их мнению, Аваков причастен к нелегальному игорному бизнесу по всей территории Украины. В связи с этим активисты требуют его отставки.

Возле здания министерства митингующие соорудили импровизированное казино, где сыграли на символические доллары.

В этой «игре» принимали участие люди в масках с изображением лиц Авакова, его сына и представителей министерства внутренних дел. Также активисты приклеили надпись «Казино внутренних дел» на название ведомства.

Акция прошла без каких-либо происшествий.

А.А.

356количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Умер Джордж Майкл - ФОТО - ВИДЕООперация в районе авиакатастрофы Ту-154 будет продолжаться круглосуточно - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОВедущий солист хора Александрова избежал гибели благодаря рождению ребенкаСМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла45 лет исполнилось бы Владиславу Галкину - ФОТОВозможный взрыв: появилось видео вспышки в момент катастрофы российского Ту-154 над Черным морем – ВИДЕОИосиф Кобзон мог полететь в Сирию на разбившемся под Сочи Ту-154Турецкие СМИ распространили новые видеокадры момента убийства Ровшана Ленкоранского - ФОТО - ВИДЕОСкончался народный артист Агахан АбдуллаевЛужков рассказал о самочувствии - ОБНОВЛЕНО

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 декабря14:27 Президент Азербайджана принял главу Республики Дагестан РФ - ФОТО14:19 Версия теракта на борту Ту-154 не получает развития, заявил Песков14:16 Прокурор потребовал пожизненного заключения для Талеха Багирова - ОБНОВЛЕНО13:56 «Дервиш» стал победителем первого круга чемпионата Азербайджана по баскетболу13:37 Продолжаются поиски пропавших нефтяников, новые подробности - ФОТО13:32 Минналогов о том, как будет облагаться НДС электронная торговля13:29 Глава Армении вылетел в Петербург с рабочим визитом13:25 Во вторник в Баку и на Абшероне без осадков, до +813:22 Голы «Интера» в первой половине сезона Премьер-лиги – ВИДЕО13:18 В Киеве прошла акция с требованием отставки Арсена Авакова13:14 Президент Азербайджана вручил орден «Гейдар Алиев» Народной артистке Зейнаб Ханларовой13:08 Последнее рождество Джорджа Майкла: песни, которые будут жить вечно – ФОТО – ВИДЕО12:49 В Нью-Йорке подстрелили популярного рэпера – ФОТО12:39 «Карабах» забил 11 голов спустя 12 лет12:35 Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием