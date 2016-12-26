Акция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова прошла в понедельник возле здания ведомства, передает РИА Новости.
В акции приняло участие около двух десятков активистов объединения «Автомайдан».
По их мнению, Аваков причастен к нелегальному игорному бизнесу по всей территории Украины. В связи с этим активисты требуют его отставки.
Возле здания министерства митингующие соорудили импровизированное казино, где сыграли на символические доллары.
В этой «игре» принимали участие люди в масках с изображением лиц Авакова, его сына и представителей министерства внутренних дел. Также активисты приклеили надпись «Казино внутренних дел» на название ведомства.
Акция прошла без каких-либо происшествий.
А.А.