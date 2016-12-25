Сказочный персонаж Санта-Клаус приходит с подарками в канун Рождества — истина, известная даже детям.

Как Санты по всему миру готовятся к самому волшебному событию года:

Подготовил Рустам Азимов

Мадрид, Испания

Иерусалим

Ла-Пас, Боливия

Вина-дель-Мар, Чили

Сеул, Южная Корея

Лондон, Великобритания

Хараре, Зимбабве

Полуостров Гауэр, Уэльс

Лима, Перу

Санкт-Петербург, Россия

Клара, штат Мичиган, США

Демонстрация в Сеуле, Южная Корея

Красноярск, Россия

Белград, Сербия

Белград, Сербия

Источник: «Газета.Ru»