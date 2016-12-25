Сказочный персонаж Санта-Клаус приходит с подарками в канун Рождества — истина, известная даже детям.
Как Санты по всему миру готовятся к самому волшебному событию года:
Подготовил Рустам Азимов
Мадрид, Испания
Иерусалим
Ла-Пас, Боливия
Вина-дель-Мар, Чили
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Хараре, Зимбабве
Полуостров Гауэр, Уэльс
Лима, Перу
Санкт-Петербург, Россия
Клара, штат Мичиган, США
Демонстрация в Сеуле, Южная Корея
Красноярск, Россия
Белград, Сербия
Белград, Сербия
Источник: «Газета.Ru»