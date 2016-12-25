Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал посла США Дана Шапиро в связи с антипоселенческой резолюцией, которую принял Совет Безопасности ООН благодаря отказу американских властей от использования права вето, сообщил РИА Новости источник в окружении главы правительства.

Впервые за восемь лет президентства Барака Обамы Соединенные Штаты остались глухи к просьбам из Израиля и воздержались при голосовании, дав возможность провести документ с осуждением еврейских поселений на оккупированных палестинских землях и требованием о незамедлительном прекращении поселенческой деятельности.

"Нетаньяху вызвал на беседу посла Шапиро", — сказал собеседник агентства.

Ранее по поручению Нетаньяху в МИД Израиля были приглашены послы стран, голосовавших за резолюцию, в том числе России. По данным местных СМИ, с Шапиро Нетаньяху собирается побеседовать сам.

Американский представитель был единственным, кто воздержался при голосовании. Остальные 14 членов СБ ООН одобрили резолюцию, официально предложенную четырьмя странами — Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой. Израиль отказался выполнять требования документа и готовит ответные меры против авторов инициативы, тех, кто за нее голосовал, и самой ООН.

Выступая на воскресном заседании правительства, Нетаньяху обвинил администрацию Обамы в том, что она закулисно инициировала документ, сформулировала его положения и настояла на принятии.

Принятая накануне резолюция провозглашает еврейские поселения на оккупированных в 1967 году палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, "вопиющим нарушением норм международного права" и "препятствием для достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в регионе".

СБ ООН потребовал от Израиля "незамедлительно и полностью" прекратить всю поселенческую деятельность и заявил, что не признает изменений "довоенных" границ, не согласованных между конфликтующими сторонами. Документ не предполагает санкционных мер за невыполнение его положений, но при выстраивании отношений с еврейским государством мировому сообществу рекомендуется дифференцировать собственно территорию Израиля и оккупированные им земли.

РИА Новости