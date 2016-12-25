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В мире

В Сербии скончалась стюардесса, выжившая при падении с 10 км 25.12.2016 09:00

Сербская стюардесса Весна Вулович, выжившая при крушении самолета Douglas DC-9 авиакомпании Yugoslav Airlines и попавшая в Книгу рекордов Гиннесса как человек, пролетевший 10000 метров без парашюта, умерла в возрасте 66 лет.

Как сообщило сербское телевидение, ее нашли мертвой в ее квартире в Белграде. Причина смерти пока не установлена.

Вулович работала на рейсе JAT367, разбившемся 26 января 1972 года в горах тогдашней Чехословакии. Все другие 27 пассажиров и членов экипажа погибли.

Предположительно, Весну в салоне придавило тележкой с закусками и напитками в хвосте самолета. Хвостовой отсек упал в лесу на покрытые снегом ветки, что смягчило падение.

Ее крики услышал местный лесник Бруно Гонке и спас ее.

В больнице Вулович впала в кому на 10 дней. У нее был перелом таза, позвоночника, обеих ног и нескольких ребер. Курс лечения занял 16 месяцев.

Затем Весна вернулась на работу в Yugoslav Airlines, однако уже в качестве сотрудника бюро, а не стюардессы.

В 1985 году ее рекорд самого высотного падения без парашюта отметила Книга рекордов Гиннесса.

Крушение самолета так и осталось нераскрытым, несмотря на то, что в багажном отсеке было обнаружено взрывное устройство.

В родной Сербии Вулович обрела популярность и впоследствии не упускала случая высказываться по политическим вопросам.

Ее уволили из авиакомпании в 1990 году за участие в протестах против тогдашнего председателя президиума и будущего президента Сербии Слободана Милошевича.

В течение последующих 25 лет Вулович продолжала осуждать националистов. "Я как кошка, у меня девять жизней, - говорила она в интервью New York Times. - Но если националистские силы в этой стране возьмут верх, мое сердце разорвется".

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