Власти Чили объявили эвакуацию прибрежных районов центральной части после землетрясения магнитудой 7,6, которое привело к риску возникновения цунами, сообщает национальная экстренная служба.
"В качестве меры предосторожности, мы объявляем эвакуацию прибрежных районов областей Био-Био, Араукания, Лос-Риос, Айсен", — говорится в заявлении спасателей.
Эвакуация также коснется области Лос-Лагос.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 11.22 по местному времени эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров. Специалисты Тихоокеанского центра предупреждения цунами (PTWC) объявили о возможном возникновении волны в радиусе в одну тысячу километров от эпицентра землетрясения.
РИА Новости
19:04
Специалисты Тихоокеанского центра предупреждения цунами (PTWC) объявили о возможном возникновении волны после сильного землетрясения у берегов Чили.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 11.22 по местному времени эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.
"Центр сообщает об угрозе цунами в районах океана, близких к землетрясению", — говорится в сообщении PTWC. Речь идет о радиусе в одну тысячу километров от эпицентра землетрясения.
Американский центр отметил, что вероятности угрозы цунами для Гавайских островов в связи с землетрясением в Чили нет.
РИА Новости
18:44
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья Чили, передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (ESCM).
Толчки были зафиксированы в 11.22 по местному времени (18.22 по бакинскому времени) эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.
РИА Новости