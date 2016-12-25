Власти Чили объявили эвакуацию прибрежных районов центральной части после землетрясения магнитудой 7,6, которое привело к риску возникновения цунами, сообщает национальная экстренная служба.

"В качестве меры предосторожности, мы объявляем эвакуацию прибрежных районов областей Био-Био, Араукания, Лос-Риос, Айсен", — говорится в заявлении спасателей.

Эвакуация также коснется области Лос-Лагос.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 11.22 по местному времени эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров. Специалисты Тихоокеанского центра предупреждения цунами (PTWC) объявили о возможном возникновении волны в радиусе в одну тысячу километров от эпицентра землетрясения.

РИА Новости

19:04

Специалисты Тихоокеанского центра предупреждения цунами (PTWC) объявили о возможном возникновении волны после сильного землетрясения у берегов Чили.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 11.22 по местному времени эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.

"Центр сообщает об угрозе цунами в районах океана, близких к землетрясению", — говорится в сообщении PTWC. Речь идет о радиусе в одну тысячу километров от эпицентра землетрясения.

Американский центр отметил, что вероятности угрозы цунами для Гавайских островов в связи с землетрясением в Чили нет.

РИА Новости

18:44

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья Чили, передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (ESCM).

Толчки были зафиксированы в 11.22 по местному времени (18.22 по бакинскому времени) эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.

РИА Новости