Известный испанский художник и декоратор, обладатель двух премий "Оскар" Мануэль Хиль Паррондо и Рико (Manuel Gil Parrondo y Rico) скончался на 96 году жизни в Мадриде.

Хиль Паррондо получил самую престижную награду в области кинематографии за лучшую работу художников и декораторов в фильмамх "Паттон" (1970) и "Николай и Александра" (1971 год, о жизни последнего русского императора), оба сняты режиссером Франклином Шеффнером. Кроме того, четыре раз он получал премию "Гойя" (национальная кинопремия Испании, вручаемая Испанской академией кинематографических искусств и наук).

Паррондо принимал участие в создании таких известных фильмов мирового кинематографа, как "Доктор Живаго" (1965, режиссер Дэвид Лин и "Эль Сид" (1961, режиссер Энтони Манн), "Лоуренс Аравийский" (1962 год, режиссер Дэвид Лин), "Спартак" (1960, режиссер Стэнли Кубрик). Кроме того, работал с режиссерами Джорджем Кьюкором, Орсоном Уэллсом и многими другими.

О своей работе Паррондо говорил, что "делал картины не плохие и не хорошие", а участие в работе со знаменитыми режиссерами называл "везением, а также немного работой".

В общей сложности Паррондо принял участие в создании 114 фильмов.

РИА Новости