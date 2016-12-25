USD1.7622
EUR1.8412
RUB0.0289
Brent54.86
WTI52.72
Золото1 993.67
S&P 500 Index2 260.96
Nikkei 22519 427.67
В мире

Двукртаный обладатель Оскара Хиль Паррондо скончался на 96 году жизни 25.12.2016 07:00

Известный испанский художник и декоратор, обладатель двух премий "Оскар" Мануэль Хиль Паррондо и Рико (Manuel Gil Parrondo y Rico) скончался на 96 году жизни в Мадриде.

Хиль Паррондо получил самую престижную награду в области кинематографии за лучшую работу художников и декораторов в фильмамх "Паттон" (1970) и "Николай и Александра" (1971 год, о жизни последнего русского императора), оба сняты режиссером Франклином Шеффнером. Кроме того, четыре раз он получал премию "Гойя" (национальная кинопремия Испании, вручаемая Испанской академией кинематографических искусств и наук).

Паррондо принимал участие в создании таких известных фильмов мирового кинематографа, как "Доктор Живаго" (1965, режиссер Дэвид Лин и "Эль Сид" (1961, режиссер Энтони Манн), "Лоуренс Аравийский" (1962 год, режиссер Дэвид Лин), "Спартак" (1960, режиссер Стэнли Кубрик). Кроме того, работал с режиссерами Джорджем Кьюкором, Орсоном Уэллсом и многими другими.

О своей работе Паррондо говорил, что "делал картины не плохие и не хорошие", а участие в работе со знаменитыми режиссерами называл "везением, а также немного работой".

В общей сложности Паррондо принял участие в создании 114 фильмов.

РИА Новости

471количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Бурак Озчивит в день своего рождения сделал предложение Фахрие Эвджен – ФОТОПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. «Больше всего на свете я хочу услышать, как мой глухонемой сын называет меня мамой…» - ФОТООпубликован список пассажиров разбившегося самолета - ОБНОВЛЕНОКыванч Татлытуг разводится? – ФОТОКриштиану Роналду перестал скрывать свой новый роман – ФОТО«Вести.ру»: Образованному, интеллигентному, обладателю солнечной улыбки Президенту Азербайджана – 55 – ВИДЕО«Вы настоящие герои». Обращение Криштиану Роналду к детям Сирии - ВИДЕОПрезидент каждого гражданина: Ильхам Алиев отмечает 55-летний юбилейПроект Baku White City отмечает 5-летие – ФОТОПрезидент Азербайджана принял участие в открытии Театра марионеток в Ичеришехер - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 декабря12:18 Санта шагает по планете - ФОТО11:55 Опубликован список пассажиров разбившегося самолета - ОБНОВЛЕНО11:47 На Шри-Ланке установили самую высокую в мире новогоднюю ель11:15 Подразделения вооруженных сил Армении продолжают нарушать режим прекращения огня11:00 В Азербайджане утверждена Стратегическая дорожная карта по развитию профобразования09:00 В Сербии скончалась стюардесса, выжившая при падении с 10 км08:00 В Индии нашли женщину, считавшуюся мертвой на протяжении 40 лет07:00 Двукртаный обладатель Оскара Хиль Паррондо скончался на 96 году жизни06:16 СМИ: во время авиаперелета в Лондон умерла десятилетняя девочка - ФОТО05:44 Представитель Трампа отказался от предложения занять пост в Белом доме05:15 В штате Северная Каролина жертвами стрельбы стали четыре человека04:46 Кэрри Фишер, сыгравшая Лею из «Звездных войн», перенесла инфаркт04:18 В Дагестане неизвестные ранили двух полицейских на трассе03:50 В Афинах греческий «Дед мороз» ограбил кондитерскую03:21 Эво Моралес помиловал 1,8 тыс. боливийцев