Лайнер авиакомпании Air Canada, выполнявший рейс Торонто — Лондон, совершил незапланированную посадку в Ирландии из-за остановки сердца у десятилетней пассажирки.

Об этом сообщает телеканал CP24.

На земле прибытие самолета ожидали врачи. Девочку оперативно доставили в госпиталь, однако спасти ее не удалось.

Авиакомпания Air Canada подтвердила гибель ребенка.

JUST IN: Air Canada confirms a 10-year-old child died following a medical emergency on a Toronto-London flight diverted to Ireland today.