Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал в МИД послов стран-членов Совета Безопасности ООН, включая Россию, поддержавших резолюцию с осуждением поселенческой деятельности и требованием ее прекратить, сообщила РИА Новости представитель главы правительства.

Израиль отказался выполнять положения документа, который был принят в пятницу 14 голосами "за" при воздержавшихся США.

"Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание МИД вызвать на беседу послов стран-членов СБ ООН, проголосовавших за резолюцию против поселенческой деятельности", — сказала собеседница агентства.

"Речь, естественно, идет о тех странах, у которых есть дипотношения с нашей страной", — добавила она.

Встречи, по ее словам, будут проходить в индивидуальном порядке с соответствующими заместителями гендиректора МИД.

РИА Новости