Вооруженный преступник в костюме Святого Василия — греческого Деда Мороза — ограбил в субботу вечером кондитерскую в районе Патисия на севере Афин.

Об этом сообщили в полиции.

"Потрясенные служащие кондитерской передали ему выручку из кассы. После этого вооруженный "Святой Василий" вышел и скрылся. Сразу после ограбления полицейские начали прочесывать район в поисках злоумышленника", — сообщили в полиции.

Накануне Рождества, которое в Греции отмечается 25 декабря, выручка всех магазинов значительно увеличивается.

РИА Новости