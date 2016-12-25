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В мире

В Афинах греческий «Дед мороз» ограбил кондитерскую 25.12.2016 03:50

Вооруженный преступник в костюме Святого Василия — греческого Деда Мороза — ограбил в субботу вечером кондитерскую в районе Патисия на севере Афин.

Об этом сообщили в полиции.

"Потрясенные служащие кондитерской передали ему выручку из кассы. После этого вооруженный "Святой Василий" вышел и скрылся. Сразу после ограбления полицейские начали прочесывать район в поисках злоумышленника", — сообщили в полиции.

Накануне Рождества, которое в Греции отмечается 25 декабря, выручка всех магазинов значительно увеличивается.

РИА Новости

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