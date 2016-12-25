В число помилованных вошли, в частности, матери-одиночки, смертельно больные и имеющие физические недостатки.

Президент Боливии Эво Моралес сообщил, что издал указ о помиловании порядка 1,8 тыс. заключённых.

В число помилованных президентом вошли осуждённые на срок менее пяти лет, заключённые в возрасте до 28 лет, матери-одиночки, смертельно больные и имеющие физические недостатки, а также те, кто содержится под стражей в ожидании судебного процесса, передаёт AFP.

— Целью настоящего указа является амнистия и полное или частичное помилование людей, которые были лишены свободы, — пояснил боливийский лидер.

Моралес уже в четвёртый раз одобряет подобную меру.