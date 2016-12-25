Китай представляет большую угрозу безопасности Соединенным Штатам, чем Россия, поскольку в долгосрочной перспективе Народная Республика станет «гораздо более мощной страной» по сравнению с РФ.

Такое мнение высказал заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, Россия представляет сиюминутную угрозу для международного порядка и стабильности. «При этом Китай — гораздо более сильная страна и является более серьезным соперником для США, чем Россия», — отметил он.

Лента.ру