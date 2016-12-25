USD1.7622
EUR1.8412
RUB0.0289
Brent54.86
WTI52.72
Золото1 993.67
S&P 500 Index2 260.96
Nikkei 22519 427.67
В мире

В США младенец умер от жажды, после того как родители скончались от героина 25.12.2016 14:10

Пятимесячная девочка умерла в США от голода и жажды спустя несколько дней после того, как её родители скончались от передозировки наркотиками, предположительно героином, сообщает информационный портал Pennlive.

Инцидент произошел в одном из домов в городе Кернвилль, штат Пенсильвания. Полиция обнаружила тела погибших – 27-летнего Джейсона Чамберса и 19-летней Челси Кардаро. Установлено, что они умерли около недели назад. В доме также было обнаружено тело младенца в детской кроватке. Патологоанатом установил, что ребенок погиб от голода и обезвоживания спустя несколько дней после гибели своих родителей.

В полиции отметили, что местным властям было известно о проблеме с зависимостью проживавших в этом доме и к ним приходила служба по надзору за детьми. "Они проверили дом, и он подходил для проживания ребенка. Там было много еды, и о ребенке с виду хорошо заботились", — сказала окружной прокурор Келли Саллихан.

По её словам, соседи все это время думали, что семья уехала за город. "Это печальный инцидент, в котором, вероятно, оба получили одновременную передозировку", — отметил офицер полиции Чад Миллер.

РИА Новости

10142количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Из воды подняли тела десяти погибших в катастрофе Ту-154 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОВедущий солист хора Александрова избежал гибели благодаря рождению ребенка«Вы настоящие герои». Обращение Криштиану Роналду к детям Сирии - ВИДЕОВ Грузии отменили тюремное наказание за употребление марихуаныВ США младенец умер от жажды, после того как родители скончались от героинаВ Индии нашли женщину, считавшуюся мертвой на протяжении 40 летВ Сербии скончалась стюардесса, выжившая при падении с 10 км45 лет исполнилось бы Владиславу Галкину - ФОТОИосиф Кобзон мог полететь в Сирию на разбившемся под Сочи Ту-154СМИ: Пан Ги Муна заподозрили в получении взяток на сумму более $200 тысяч

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 декабря20:35 Чавушоглу: Россия и Турция выполнили обязательства по перемирию в Сирии20:15 Младший сын Лукашенко заявил, что не очень хочет становиться президентом20:02 «Нефтчи» продлил контракты с бразильским и сербским футболистами19:54 Власти Чили объявили эвакуацию после землетрясения у побережья страны - ОБНОВЛЕНО19:26 Всемирно известный ученый Лютфи Заде поздравил Ильхама Алиева с днем рождения18:59 Сборная Туркменистана по футзала провела третий матч в Баку17:28 Скончался народный артист Агахан Абдуллаев17:24 АЗАЛ расстается с шестью футболистами17:13 Поступают поздравления Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения17:11 45 лет исполнилось бы Владиславу Галкину - ФОТО16:57 Нетаньяху: резолюция СБ ООН по поселениям - дело рук администрации Обамы16:45 «Нефтчи» поздравил Казбека Туаева с 50-летием со дня завоевания бронзы чемпионата СССР16:39 Из воды подняли тела десяти погибших в катастрофе Ту-154 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО16:15 Бывшего чемпиона мира по боксу избили на автозаправке16:01 Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту РФ в связи с крушением российского самолета