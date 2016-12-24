Около 6 миллионов евро на Рождество будут направлены в качестве гуманитарной помощи более чем 2 миллионам человек в восточных регионах Украины от имени папы Римского Франциска.

Как говорится в сообщении Папского совета Cor Unum ("Единым сердцем"), помощь будет передана населению Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова и Днепра (бывший Днепропетровск) вне зависимости от "религии, веры или этнического происхождения".

"Речь идет о первом транше в размере почти 6 миллионов евро из уже собранных 12", — отмечается в тексте.

Папский совет напоминает, что сбор средств в помощь населению Украины, пострадавшему от конфликта, был объявлен Франциском 24 апреля текущего года, для этого был создан специальный комитет.

"Комитет будет финансировать 20 масштабных проектов (на суммы до 250 тысяч евро) и 39 инициатив "солидарности" (на суммы до 20 тысяч евро). Деньги будут распределены при сотрудничестве с апостольской нунциатурой (в Украине — ред.) для поддержки деятельности по оказанию продовольственной, жилищной, медицинской и гигиенической помощи", — заключается в сообщении.

РИА Новости