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В мире

Ученые выяснили, в каком городе лучше всего жить Санта-Клаусу 24.12.2016 11:30

Ученые Лундского университета в Швеции изучили спутниковые снимки земного шара и вычислили, что в этом году Санта-Клаусу лучше жить в городе Йокмокк на севере страны, а не в финском Рованиеми.

В опубликованном на сайте университета пресс-релизе говорится, что ученые провели исследование спутниковых снимков ночной планеты для того, чтобы вычислить точку, из которой новогоднему волшебнику было бы удобнее всего рассылать подарки для населения всего мира. Это местоположение также отражает изменения в мировой численности населения и экономике.

При этом исследование снимков 1992 года, когда подобные изображения впервые стали доступны, показали, что Санта-Клаусу лучше жить на норвежском острове Ян-Майен, расположенном ближе к Гренландии. Результаты нового исследования шведских ученых свидетельствуют о том, что данная точка может меняться с течением времени.

"Результат может показаться неожиданным, но если учитывать, что земля круглая, это имеет смысл. Старое представление о том, что Санта живет на Северном полюсе не так уж ошибочно", — заявила преподаватель по социально-экономической географии Ола Холл (Ola Hall).

По ее словам, в Швеции существуют достоверные статистические данные о том, как и когда люди перемещаются по стране. "Поэтому, мы смогли проверить это на ночных огоньках, чтобы увидеть, можно ли сделать такие же выводы, используя только спутниковые снимки. Мы были удивлены тем, что снимки, сделанные в ночное время, в целом были точными", — заявила она.

Исследование показало, что зафиксированные на снимках ночные огни достаточно точно отражают модели миграции и могут быть применены в мировом масштабе. Традиционные методы основываются на статистиках, связанных с пересечением межгосударственных и региональных границ, поэтому представляется сложным вычислить расстояния перемещений людей, когда они переезжают. По словам Холл, когда в исследовании снимаются все связанные с границами ограничения, формируются естественные концентрации людей, которые упрощают изучение мирового населения.

РИА Новости

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