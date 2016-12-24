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В мире

СМИ: Пан Ги Муна заподозрили в получении взяток на сумму более $200 тысяч 24.12.2016 22:50

В субботу, 24 декабря, в СМИ появилась информация, что уходящего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна заподозрили в получении взяток на общую сумму более 200 тысяч долларов.

Сам генсек ООН подобные обвинения категорически отвергает.

По некоторым данным, генсек Организации Объединенных Наций в первый раз получил деньги весной 2005 года, когда был еще министром иностранных дел и внешней торговли Южной Кореи. Как пишет издание Sisa Journal, во время приветственного обеда, организованного в честь визита главы МИД Вьетнама в республику, руководитель компании Taekwang Пак Ен Ча передал Пан Ги Муну 200 тысяч долларов. Еще 30 тысяч тот же бизнесмен вручил генсеку в 2007 году в Нью-Йорке, считают журналисты.

Между тем сам подозреваемый все обвинения категорически отвергает. Он вообще отрицает, что знаком с Пак Ен Ча.

 

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