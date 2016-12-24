В городе Хьюстон американского штата Техас на 62-м году жизни скончался астронавт NASA Пирс Селлерс.

Об этом сообщается на сайте космического агентства США.

Как следует из пресс-релиза организации, американский ученый умер от рака поджелудочной железы. ​«Вся семья NASA скорбит о смерти ученого и астронавта Пирса Селлерса», — написали в агентстве.

В октябре 2015 года у Селлерса диагностировали четвертую степень панкреатического рака. Публично о своей болезни ученый рассказал в колонке The New York Times в начале 2016 года.

Пирс Селлерс занимался исследованием климатических изменений на планете. NASA подчеркивает, что его научная работа о компьютерном моделировании климатической системы, основанная на данных спутников, дистанционного зондирования «открыли новые перспективы в нашем понимании систем Земли».

Всего за свою карьеру Селлерс трижды побывал на орбите в качестве астронавта NASA, первый полет он совершил в 2002 году в составе экипажа американского шаттла Atlantis STS-112.

РБК