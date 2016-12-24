По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате взрыва близ католической церкви на Филиппинах.

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в городе Мидсаяп на острове Минданао. Пострадали прихожане церкви, которые собирались на рождественскую мессу, и один полицейский.

"Все пострадавшие получили легкие ранения, за исключением женщины, у которой тяжелая травма ноги", — сообщил агентству суперинтендант местной полиции Ромео Галго.

По его словам, неизвестные использовали взрывное устройство, взрыв искорежил полицейский автомобиль. Полиция ведет расследования происшествия.

РИА Новости