Порядка 250 тысяч человек вышли на улицы Южной Кореи с очередной акцией протеста против президента страны Пак Кын Хе.

Об этом передает агентство Ренхап.

Как отмечает агентство, это уже девятая суббота, в которую корейцы устраивают демонстрацию. Они требуют конституционный суд как можно скорее вынести решение об импичменте Пак Кын Хе.

Акция протеста прошла без инцидентов.

Политический скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как Пак Кын Хе принесла публичные извинения за так называемую "утечку" к своей близкой подруге Цой Сун Силь десятков текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны. Цой Сун Силь не занимает никаких официальных постов в правительстве Южной Кореи. После возвращения в Южную Корею она была арестована. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции.

После объявления Пак Кын Хе импичмента 9 декабря исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. Конституционный суд в течение полугода должен рассмотреть правомочность решения парламента об отстранении президента от власти. Если решение будет оставлено в силе, в течение двух месяцев должны быть назначены президентские выборы.

РИА Новости