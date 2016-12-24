Около 130 человек оказались заблокированными на фуникулере на высоте более 2 тысяч метров в автономной итальянской области Валле-д'Аоста, сообщает газета La Stampa.

Подъемник на популярном курорте Червиния остановился из-за сильного ветра. В каждой из кабин фуникулера, который соединяет зоны катания на высоте 2550 метров и 2800 метров, имеется 12 мест.

Как сообщила управляющая компания Cervino Spa, начата операция по эвакуации застрявших на подъёмнике людей, ни одному из пассажиров не угрожает опасность.

РИА Новости