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В мире

В Италии более 100 человек застряли на фуникулере 24.12.2016 21:18

Около 130 человек оказались заблокированными на фуникулере на высоте более 2 тысяч метров в автономной итальянской области Валле-д'Аоста, сообщает газета La Stampa.

Подъемник на популярном курорте Червиния остановился из-за сильного ветра. В каждой из кабин фуникулера, который соединяет зоны катания на высоте 2550 метров и 2800 метров, имеется 12 мест.

Как сообщила управляющая компания Cervino Spa, начата операция по эвакуации застрявших на подъёмнике людей, ни одному из пассажиров не угрожает опасность.

РИА Новости

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